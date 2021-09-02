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السفارة الروسية ترد على تغريدة مسؤول فرنسي بشأن لقاح “سبوتنيك V”

2021-09-02 / 8:13 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أشارت السفارة الروسية في باريس ردا على تغريدة من مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا يستخدم في 70 دولة في العالم.

وقال سكرتير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون في تغريدة له على “تويتر”، إن سلوفاكيا طلبت مليوني جرعة من لقاح “سبوتنيك V” وحصلت على 200 ألف جرعة منها فقط، واستخدمت أقل من 40 ألف جرعة.

وردت السفارة الروسية في باريس على تغريدته، إن “كل جانب يقوم بخياره، فقد صادقت 70 دولة، يبلغ عدد سكانها الإجمالي 4 مليارات نسمة، على لقاح (سبوتنيك V) وتستخدمها على نطاق واسع”.

وأعادت السفارة الروسية إلى الأذهان تصريحات عالمة الأوبئة الفرنسية ماري بول كييني، التي أكدت فاعلية اللقاح الروسي.

وكانت سلوفاكيا قد أعلنت عن إنهاء تطعيم السكان بلقاح “سبوتنيك V” الروسي، وفسرت السلطات هذا القرار بـ “الطلب المنخفض” على اللقاح، بينما أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه كانت هناك حملة إعلامية معادية للقاح الروسي الذي أثبت فاعليته، لكن توريدات اللقاح أصبحت موضوعا للجدل بين مختلف القوى السياسية في البلاد.

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