طنجة… ضبط شخص وبحوزته صفائح مخدرات

هبة بريس ـ طنجة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن طنجة ،مساء أمس من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

المعني بالامر البالغ مز العمر 36 سنة جرى توقيفه بحي السواني بناء على أبحاث قضائية جارية لدى الفرقة المذكورة يتعلق موضوعها بالاتجار في المخدرت،حيث مكنت الأبحاث والتحريات وعملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية من ضبط وحجز بمنزل المشتبه فيه على كمية من مخدر الشيرا على شكل صفائح بلغ وزنها 10 كيلوغرام.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،للكشف عن باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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