البرتغال توقف عراقيين يشتبه في انتمائهما لـ”منظمة إرهابية”

هبة بريس

اعلنت الشرطة البرتغالية، الخميس، أن عراقيين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اعتقلا في منطقة لشبونة علما أنهما مقيمان في البرتغال منذ عام 2017 كلاجئين.

وقالت الشرطة القضائية في بيان إن الرجلين متهمان “بالانتماء إلى منظمة إرهابية دولية ودعمها” ويخضعان أيضا للتحقيق من قبل السلطات العراقية، لكنهما لم يرتكبا جرائم أخرى على الأراضي البرتغالية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجلين وهما في الـ34 والـ32 من العمر، “انضما إلى ميليشيا لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق” وتم استقبالهما في البرتغال “في إطار برنامج استقبال لاجئين” بعد اقامتهما في اليونان.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1