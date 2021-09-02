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نقابة : الدخول الاجتماعي موسوم بغياب الحوار

2021-09-02 / 6:43 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء،بلاغا تقول فيه إن الدخول الاجتماعي الحالي مطبوع بغياب الحوار الاجتماعي واستمرار النزاعات الاجتماعية

وقالت النقابة أن الساحة الاجتماعية تعرف ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي.

ونبه البلاغ الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”.

ودعت الكونفدرالية إلى مواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات زباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي.

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تعليق واحد

  1. * الزيادة في الأسعـار حاليا فلا مـن يهتـم بهـا ولا حمايـة للمستهـلك ، لأن الحكـومـة غـائبة ، بل منـشغلـة بالانتخـابات وبلعبـة التلقيح والترهيب ومساندة الدعاية العالمية والمؤامـرة لفرض تجـارة اللقـاح والتلقيـح للتظاهـر بأنهم حققوا أكبـر نسبة عاليـة في تلقيح المواطنين والشعوب. إنهـا لعبة سيـاسـة للتجارة في التلقيح والترهيب لفـرضه وفرض الغرامـة عـن الكمـامة . أمـا تفشـي تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور فحاميـها حراميهـا ، وأنهـا خطـرهـا أكثـر بكثير من وبـاء كورونـا . اللهم إن هـذا منكــر. ”و يمكـرون ويمكـر الله والله خير المـاكرين”.

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