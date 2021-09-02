نقابة : الدخول الاجتماعي موسوم بغياب الحوار

هبة بريس ـ الرباط

اصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء،بلاغا تقول فيه إن الدخول الاجتماعي الحالي مطبوع بغياب الحوار الاجتماعي واستمرار النزاعات الاجتماعية

وقالت النقابة أن الساحة الاجتماعية تعرف ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي.

ونبه البلاغ الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام “استقالة الحكومة من أداء أدوارها ومهامها الدستورية”.

ودعت الكونفدرالية إلى مواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات زباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي.

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