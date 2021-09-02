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الحملات الانتخابية..تكدس بشري يندر بانفجار بؤر وبائية

2021-09-02 / 6:30 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

يسجل الراي العام الوطني الخرق المفضوح لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة من أجل منع تفشي كورونا،

و بالرغم من التحذيرات المتتالية لوزارة الداخلية ومعها وزارة الصحة فقد عرفت كل المدن المغرية خروقات واضحة خلال الحملات الانتخابية مما قد يتسبب في انفجار وبائي جديد بعدما بدأت المملكة تتعافى تدريجيا من الموجة الثالثة من الفيروس.

وخرقت جل الاحزاب السياسية حالة الطوارئ ولم تعمل بالاجراءات التي اعلنتها الحكومة والتي تفرض ألا يتعدى عدد الناس في التجمعات بالأماكن المفتوحة الـ 20، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والقفازات خلال توزيع المنشورات الدعائية،

ولا يختلف اثنان على ان هذه الحملات الدعائية للأحزاب بالشارع العام ستتسبب في انفجار وبائي جديد وهو وضع ستتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية

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