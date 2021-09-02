“الأوقاف” تعلن إطلاق عملية تلقيح تلامذة التعليم العتيق

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إطلاق عملية تلقيح التلاميذ الذين يدرسون بمؤسسات التعليم العتيق، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحـة جائحة كوفيد-19، والتي دعت إلى ضرورة تلقيح الأطفال البالغين ما بين 12و17 سنة.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه على آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليــم العتيق، الراغبين في استفادة أبنائهم من هذه العملية التلقيح، الاتصـال بالمدرسة العتيقة التي يدرس بها أبناؤهم أو بأقرب مندوبية للشؤون الإسلامية لمقـر إقامتهـم، قصد الحصول على رمز مسار الخاص بالتلميذ(ة) بغية الإدلاء به في مركز التلقيح.

كما أكدت الوزارة، على ضرورة الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة من طرف قطاع التربية الوطنية كمراكز لتلقيح هذه الفئة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية الوطنية www.men.gov.ma، أوبمندوبيات الشؤون الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب مرافقة أبنائهم إلى أقرب مؤسسة لمقر سكناهم تحتضن مركز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، مع التوقيع على إذن بالترخيص للسلطات الصحية المختصة بتلقيح أبنائهم.

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