قرار ولائي بسوس ماسة يلغي الاسواق الأسبوعية التي تصادف يوم الاقتراع

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أصدر والي جهة سوس ماسة ” احمد حجي” قرارا ولائيا يحمل رقم51 الصادر بتاريخ 2 شتنبر الجاري، يؤكد على تغيير وبشكل استثنائي موعد انعقاد بعض الأسواق الاسبوعية بجهة سوس ماسة، التي كانت تعقد كل يوم أربعاء إلى يوم الخميس بسبب تزامن يوم انعقادها بيوم الاقتراع 8شتنبر 2021 ، الخاص بالانتخابات الجماعية والتشريعية.

ومن ضمن الأسواق المعنية بهذا القرار، السوق الأسبوعي لأنزا بجماعة أكادير والسوق الأسبوعي بجماعة اورير والسوق الأسبوعي اربعا اسكا بجماعة اضمين والسوق الأسبوعي أربعاء اسوقال بجماعة تدرارت وكلها بعمالة أكادير اداوتنان .

القرار يخص سوق اربعاء الساحل بتزنيت ، وسوق اربعاء اسايس بتارودانت ، وستعقد بذلك يوم الخميس 9 شتنبر 2021 .

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