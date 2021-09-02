كورونا المغرب
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تسجيل 5383 إصابة و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-02 / 4:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5383 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 872.351 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة ليصل العدد إلى 12.819 وفاة، بينما تم التأكد من 6769 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 807.433 متعاف.

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‫4 تعليقات

  1. على ما يبدوا ان اللعبة لم تنتهي بعد فالمواطن مل من هذآ الفيروس كل يوم تاتون بارقام مختلفة مرة ارتفاع ومرة انخفاض هههه

  2. الاسوء من هذآ اننا لم نعد نتق في أرقام الإصابات والوفيات ما نراه هو بعض الانخفاض في الوفيات لان الأمس كانت أكثر فماذا حصل اليوم هههههههه

  3. أصبحنا نقول أنها مؤامرة ولكن الآن ليست بمؤامرة إنها الحقيقة باعينها فالوباء لازال يحيط بنا ولا زالت سلتلته تنتشر بسرعة كدلتا والأن ظهر متحور جديد اسمه(مو) فيارب نرجوك أن ترفع عنا والوباء والبلاء رحمتك يا رب .

  4. لم نكن نتوقع اليوم في انخفاض الوفيات فهذا امر غامض جدا ومدهش البارحة رقم آخر واليوم الاخر ولكن كل مانتمناه السلامة والعافية والصحة للجميع اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا وارحمنا برحمتك استغيث ياراحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب يارب امين.

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