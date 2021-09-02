تسجيل 5383 إصابة و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5383 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 872.351 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة ليصل العدد إلى 12.819 وفاة، بينما تم التأكد من 6769 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 807.433 متعاف.

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