رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

هبة بريس

أنهى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي مسلسل تعاقده مع المغربي أمين حارث، قادما من شالكه الألماني، اليوم الخميس.

وكشف الفريق الفرنسي في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق مع شالكه على استعارة حارث حتى نهاية الموسم الحالي، دون أن يتضمن العقد خيار الشراء.

ووقع صاحب الـ24 عاما على عقود انتقاله للفريق الفرنسي فور اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، ليصبح الصفقة العاشرة لمارسيليا في صيف 2021.

وبذلك، سيتمكن الدولي المغربي من البقاء في الدوريات الأوروبية الكبرى، بدلا من اللعب مع الأزرق الملكي في دوري الدرجة الثانية الألماني، بعد هبوطه من البوندسليجا في الموسم المنقضي.

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