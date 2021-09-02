أزمة قلبية تتسبب في وفاة نجم بوليود

2021-09-02 / 2:54 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي نجم بوليود سيدهارت شوكلا، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 40 عاما، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية، حسب ما كشف عنه مستشفى كوبر بمدينة بومباي.

و قال مسؤول في نفس المستشفى أن سدهارت شوكلا، توفي اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر إثر إصابته بنوبة قلبية شديدة، كما أنه نقل الى المستشفى ميتًا منذ بعض الوقت.”

و نعى الممثل مانوج باجباي الفقيد عبر موقع “تويتر” قائلا: “يا إلهي! هذا أمر مروع للغاية، ستفشل الكلمات في وصف الصدمة وشعور الفقد الذي قد ينتاب أقربائه وأعزائه، أتمنى أن يستريح بسلام”.

وغرد المشارك في مسابقة Bigg Boss هيمانشي كورانا: “يا إلهي، من الصعب تصديق ذلك، فالترقد بسلام سيدهارت شوكلا”.

و بدوره الكوميدي سونيل غروفر كتب: “مصدوم وحزين لمعرفة ما جرى لسيدهارت شوكلا، توفى مبكرًا، صلواتي له، فلترقد بسلام.. وخالص التعازي لأحباء الراحل سيدهارث شوكلا، أخبار مروعة ومؤلمة”.

و يشار أن أول ظهور لسيدهارث شوكلا كان سنة 2008 في برنامج Babul Ka Aangann Chootey Na، كما لعب دور مساعد في فيلم Humpty Sharma Ki Dulhania سنة 2014.

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