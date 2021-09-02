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مطار المسيرة بأكادير الأول وطنيا في عملية توقيف مزوري ال”PCR”

2021-09-02 / 2:40 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

إحتل مطار المسيرة الدولي بأكادير، المرتبة الأولى وطنيا في عدد الموقوفين بشبهة تزوير شواهد ” بي سي إر” و وجوازات التلقيح.

في هذا السياق، أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية عن ضبط 220 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بتزويرها.

فقد جاء مطار أكادير في المقدمة بما مجموعه 65 موقوفا، متبوعا بمطار الناظور العروي بـ51 موقوفا، ومطار مراكش المنارة بـ26 شخصا، ثم ميناء الناظور بـ16 موقوفا، ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بـ 11 موقوفا، ومطار العيون بموقوفين اثنين.

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