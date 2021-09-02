لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما بالبارالمبياد

هبة بريس

في لقطة مؤثرة، عانق العداء الجزائري إسكندر جميل عثماني، زميله المغربي محمد أمكون، بعد تتويجهما بالذهبية والفضية على التوالي، في سباق 400 متر لفئة ضعاف البصر “T13″، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحرص البطل الجزائري على احتضان صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، المغربي محمد أمكون بعد نهاية السباق.

وعلق النشطاء على صور احتضان البطل الجزائري لزميله المغربي، بتعليقات مؤثرة وايجابية، جاء في أغلبها “الجزائر والمغرب خاوة خاوة” و”ما تفرقه السياسة تجمعه الرياضة”.

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