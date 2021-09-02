جريمة قتل بشعة تهز سيدي قاسم.. والأمن يوقف الجاني

هبة بريس - سيدي قاسم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، ومن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول المشتبه فيه في نزاع شخصي مع الضحية، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، الأمر الذي تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الابيض، تسبب في وفاته زوال اليوم بالمستشفى الجهوي بمدينة القنيطرة حيث نقل لتلقي العلاج.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بمنزل بمنطقة “الخنيشات” التي تبعد بحوالي 40 كيلومتر في اتجاه مدينة وزان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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