“نيويورك تغرق”.. حالة طوارئ وفيضانات بعد أمطار قياسية

2021-09-02 / 12:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، مساء الأربعاء، بسبب ما سماه “حدثا مناخيا تاريخيا” مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الأميركية أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، الأربعاء، حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

من جانبها، كتبت حاكمة نيويورك كاثي هوشول في تغريدة على تويتر “أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة” بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

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