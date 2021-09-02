تارودانت: إحتجاجات ضد “البيجيدي” بسبب استغلال “آليات” في الحملة الانتخابية

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إحتج عدد من مرشحي الاحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية الخاصة ب 8 شتنبر، بمنطقة الكردان التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، من إستغلال مرشح ال ” بيجيدي” لاليات المجلس الجماعي الكردان .

ووثق المرشحون المحتجون، صورا وفيديوهات، لاستعمال الرئيس السابق لبلدية الكردان، لاليات المجلس من مد طرق بأحد أحياء مدينة الكردان في زمن الحملة الانتخابية، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لحماية العملية الديمقراطية من أي تشويش.

وكانت وزارة الداخلية، قد منعت في مذكرات وجهت للعمال والولاة، بالتصدي لكل استغلال لاليات المجالس، في زمن الحملة الانتخابية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة.

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