عبد السلام حيلي

العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في بارالمبياد طوكيو

2021-09-02 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس

منح العداء عبد السلام حيلي أول ميدالية ذهبية للمغرب في دورة الألعاب الاولمبية الموازية “البارالمبية” المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو ، بعد انتزاعه ، اليوم الخميس ،المركز الأول في سباق 400 متر ضمن فئة ضعاف البصر T12.

و بسط العداء المغربي سيطرة مطلقة على السباق الذي قطعه في توقيت قدره 47 ثانية و59 جزء من المائة محطما بالتالي الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة .

و عادت الميدالية الفضية للامريكي نواه مالون ، الذي حل ثانيا بتوقيت 47 ثانية و 93 جزء من المائة ، فيما جاء التونسي رؤي جبابلي في المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية بزمن قدره 48 ثانية و 93 جزء من المائة .

في حين اكتفى العداء المغربي الآخر المهدي أفري بالمركز الرابع ، حيث لم يسعفه الحظ في إضافة إحدى الميداليات للمغرب ضمن هذه الفئة.

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تعليق واحد

  1. هذا تتويج كبير وفرحة عارمة تعم المغاربة بهذا الفوز الثمين الذي حققه العداء عبدالسلام الذي استطاع رغم الاعاقة الا وان يرفع العلم المغربي خفاقا امام انظار العالم اننا نفتخر بهذا الفوز الكبير ونشكره على مجهوده واستماتته خلال فترة السباق

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