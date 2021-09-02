عبد السلام حيلي

العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في بارالمبياد طوكيو

2021-09-02 / 10:19 صباحًا
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هبة بريس

منح العداء عبد السلام حيلي أول ميدالية ذهبية للمغرب في دورة الألعاب الاولمبية الموازية “البارالمبية” المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو ، بعد انتزاعه ، اليوم الخميس ،المركز الأول في سباق 400 متر ضمن فئة ضعاف البصر T12.

و بسط العداء المغربي سيطرة مطلقة على السباق الذي قطعه في توقيت قدره 47 ثانية و59 جزء من المائة محطما بالتالي الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة .

و عادت الميدالية الفضية للامريكي نواه مالون ، الذي حل ثانيا بتوقيت 47 ثانية و 93 جزء من المائة ، فيما جاء التونسي رؤي جبابلي في المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية بزمن قدره 48 ثانية و 93 جزء من المائة .

في حين اكتفى العداء المغربي الآخر المهدي أفري بالمركز الرابع ، حيث لم يسعفه الحظ في إضافة إحدى الميداليات للمغرب ضمن هذه الفئة.

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