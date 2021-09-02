العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في بارالمبياد طوكيو
هبة بريس
منح العداء عبد السلام حيلي أول ميدالية ذهبية للمغرب في دورة الألعاب الاولمبية الموازية “البارالمبية” المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو ، بعد انتزاعه ، اليوم الخميس ،المركز الأول في سباق 400 متر ضمن فئة ضعاف البصر T12.
و بسط العداء المغربي سيطرة مطلقة على السباق الذي قطعه في توقيت قدره 47 ثانية و59 جزء من المائة محطما بالتالي الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة .
و عادت الميدالية الفضية للامريكي نواه مالون ، الذي حل ثانيا بتوقيت 47 ثانية و 93 جزء من المائة ، فيما جاء التونسي رؤي جبابلي في المركز الثالث ليحرز الميدالية البرونزية بزمن قدره 48 ثانية و 93 جزء من المائة .
في حين اكتفى العداء المغربي الآخر المهدي أفري بالمركز الرابع ، حيث لم يسعفه الحظ في إضافة إحدى الميداليات للمغرب ضمن هذه الفئة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0