ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير سخط المواطنين والجهات المعنية خارج التغطية

هبة بريس - الرباط

سخط واستياء يعمان عدد من المواطنين، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.

وتفاجأ عدد المواطنين، خلال الأيام الأخيرة بارتفاع أسعار الزيت والزبدة والدقيق والحبوب وغيرها من المواد الأساسية والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع المفاجئ وغير المبرر، مطالبين جمعيات حماية المستهلك والجهات المعنية بالتدخل لحماية جيوب الطبقة البسيطة من نيران الغلاء وارتفاع الأسعار.

وهدد مواطنون، الشركات المعنية بمقاطعة منتوجاتها، إلى حين التراجع عن هذه الارتفاعات الصاروخية أو تبريرها.

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