مع انخفاض أصابات كورونا.. مواطنون يطالبون السلطات بفتح الحمامات

هبة بريس - الرباط

تزامنا وانخفاض الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، طالب عدد من المواطنون، السلطات، بتخفيف التدابير الاحترازية المفروضة.

وفي هذا الصدد، دعا مواطنون، الجهات المعنية، الى فتح الحمامات والرشاشات، لافتين إلى أن قرار الإغلاق أثر بشكل كبير على مستخدمي هذا القطاع وكذا زبنائه.

وكشف مواطنون في حديثهم مع هبة بريس، أن فئة كبيرة منهم لا يتوفرون على حمامات خاصة بمنازلهم، ويضطرون للاستحمام ب”المراحيض” أو ب”حمامات” جيرانهم وأقاربهم، لافتين أن الأمر أصبح يشكل مشكلا واحراجا كبيرين لهم.

وأضاف ذات المتحدثون، أن مستخدمي الحمامات يعانون أيضا من تبعات القرار، لافتين أن عددا منهم اضطر الى البحث عن أعمال ومصادر عيش أخرى بسبب تأزمهم ماديا.

وطالب المواطنون، السلطات، بضرورة اعادة النظر في قرارات التشديد، مطالبين بفتح الحمامات أو وضع شرط تقديم “جواز للتلقيح” لدخولها على غرار عدد من الخدمات.

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