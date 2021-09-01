انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التعليم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنهى مهام خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التربية الوطنية، بناء على طلب الأخير الذي سبق وأن تقدم به.

خالد فارس الذي كان على رأس التفتيشية العامة للشؤون التربوية لمايقارب 11 سنة، اختار ان يضع حدا لمشواره المهني بناء على طلب تقدم به إلى الوزير الوصي على القطاع، الذي لم يستجب حينها إلا بعد أشهر.

وفي اتصال بهبة بريس، أكد خالد فارس، أنه مهامه كمفتش عام للشؤون التربوية انتهت أمس الثلاثاء 31غشت 2021، موجها رسالة مؤثرة حصلت الجريدة على نسخة منها قال فيها:

“بهذه المناسبة أجد من واجبي تقديم جزيل الشكر والتقدير للسيد الوزير المحترم على حسن تفهمه واستجابته لطلبي، كما لايفوتني أن أقدم خالص المودة والتحية الاخوية الصادقة لرفيقي العزيزين الاستاذين الفاضلين يوسف بلقاسمي وحسين قضاض وإلى جميع أصدقائي مديرات ومديري الإدارة المركزية والجهوية والاقليمية، وإلى أحبائي فريق المفتشية العامة للشؤون التربوية وجهاز تنسيق التفتيش الجهوي وهيئة التفتيش التربوي وجميع مسؤولي واطر الوزارة على دعمهم ومساندتهم لي في الايفاء بمطالب المهمة التي اضطلعت بها منذ سنة 2010،شكرا لكم جميعا وتحية حب ووئام على نبلكم ورقي اخلاقكم، بارك الله فيكم وحفظكم واعانكم على رفع كل التحديات التي تزخر بها مرحلة الإصلاح”.

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