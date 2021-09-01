الداخلية الفرنسية تدعو لتشديد الإجراءات الأمنية

2021-09-01 / 11:18 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المسؤولين المعنيين بضمان نشر “أكبر عدد من رجال الشرطة” في محيط الكنس اليهودية على خلفية “تفاقم التهديد الإرهابي” في البلاد.

وتأتي مطالبات دارمانان تزامنا مع بداية شهر تشري في التقويم اليهودي، الذي تتخلله مناسبات يهودية كبرى.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، فإن دارمانان أوصى أيضا بالحد من عدد الممرات التي تؤدي إلى الكنس، وإجراء “فحوصات بصرية” خلال تدفق المشاركين في الفعاليات الدينية، وحظر حركة المرور والوقوف في أماكن قريبة من الكنس إذا لزم الأمر، فضلا عن التأكد من “حضور ثابت لدوريات الشرطة” خلال ساعات الاحتفال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيقاف مهاجر مغربي بحوزته 40 ألف يورو بمطار في إيطاليا

إيقاف مهاجر مغربي بحوزته 40 ألف يورو بمطار في…

2021-09-01 / 11:56 مساءً
Photo of منظمة العفو الدولية تدعو الى التحقيق في تسليم تونس لاجئا سياسيا إلى الجزائر

منظمة العفو الدولية تدعو الى التحقيق في تسليم تونس…

2021-09-01 / 10:09 مساءً
Photo of اليابان.. سحب مئات آلاف الجرعات الملوثة من لقاح كورونا

اليابان.. سحب مئات آلاف الجرعات الملوثة من لقاح كورونا

2021-09-01 / 9:21 مساءً
Photo of بايدن ينتقد قانون الإجهاض الذي دخل حيز التنفيذ في تكساس

بايدن ينتقد قانون الإجهاض الذي دخل حيز التنفيذ في…

2021-09-01 / 6:40 مساءً
Photo of اسبانيا.. عواصف وفيضانات تجتاح عدة مناطق

اسبانيا.. عواصف وفيضانات تجتاح عدة مناطق

2021-09-01 / 5:26 مساءً
Photo of اسمه “مو” ومقاوم للقاحات.. متحور جديد يثير قلق “الصحة العالمية”

اسمه “مو” ومقاوم للقاحات.. متحور جديد يثير قلق “الصحة…

2021-09-01 / 12:23 مساءً
Photo of اليابان تؤكد اكتشاف متحور جديد ل”متغير دلتا”

اليابان تؤكد اكتشاف متحور جديد ل”متغير دلتا”

2021-09-01 / 9:53 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. سقوط ضحايا في حادث انهيار طريق سريع

الولايات المتحدة.. سقوط ضحايا في حادث انهيار طريق سريع

2021-08-31 / 11:47 مساءً
Photo of إسبانيا تمدد القيود على القادمين إليها من خارج “شنغن”

إسبانيا تمدد القيود على القادمين إليها من خارج “شنغن”

2021-08-31 / 11:23 مساءً
Photo of المكسيك تمنع مرور قافلة مهاجرين نحو الولايات المتحدة

المكسيك تمنع مرور قافلة مهاجرين نحو الولايات المتحدة

2021-08-31 / 10:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق