تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من 2020

2021-09-01 / 9:37 مساءً
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هبة بريس

سجلت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، طفرة خلال النصف الأول من سنة 2020.

وحسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، بلغت قيمة تحويلات مغاربة العالم، أزيد من 54 مليار درهم مع متم شهر يوليوز الماضي، وذلك بارتفاع نسبته 45,6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

هذه التطورات المرحب بها، جاءت ثمرة منحى تصاعدي لهذه التحويلات، وذلك منذ شهر يناير الماضي، لتتواصل طيلة الشهور التالية، مما ساهم في تعزيز احتياطيات المملكة من العملة الصعبة.

اللافت كذلك، أنه حتى خلال 2020، التي كانت سنة الحجر الصحي الشامل بامتياز بالدول أكثر احتضانا للمغاربة، سجلت التحويلات مستوى استثنائيا، حيث ارتفعت بقرابة 5 في المائة، مقارنة بسنة 2019.

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