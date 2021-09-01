المغرب وصناعة اللقاح
الصورة من الارشيف

اليابان.. سحب مئات آلاف الجرعات الملوثة من لقاح كورونا

2021-09-01 / 9:21 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

تعمل السلطات اليابانية على سحب 3 دفعات من لقاحات كوفيد-19 بعد الكشف عن وجود ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض أمبولات اللقاح.
وقالت شركتا “مودرنا” و”تاكيدا” للصناعات الدوائية في بيان مشترك، إن “السبب الأكثر ترجيحا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في الآلة التي تضع السدادات على القوارير”.

وتم التأكد من أن المادة هي الفولاذ المقاوم للصدأ.

بينما أعلنت وزارة الصحة اليابانية، استنادا إلى معلومات من تحقيقات الشركات المعنية، أنها “لا تعتقد أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر إضافية على الصحة”.

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