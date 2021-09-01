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ارتفاع حجم صادرات السيارات بـ38% ليصل 46,49 مليار درهم حتى متم يوليوز

2021-09-01 / 8:52 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات سجل 46,49 مليار درهم برسم سبعة أشهر الأولى من 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 38 في المائة مقارنة مع نهاية يوليوز 2020.

وأوضح المكتب، في نشرته حول مؤشرات التجارة الخارجية في شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعزى إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب (+41,4 في المائة) وقطاع الكابلات (+30,7 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه الصادرات تفوق تلك التي تمت خلال الفترة نفسها من السنوات الأربع الماضية”.

ومن جهتها، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 30,3 في المائة لتصل إلى 37,539 مليار درهم في نهاية يوليوز، مقابل 28,802 مليار درهم السنة التي قبلها. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري (+53,3 في المائة) والأسمدة الطبيعية والكيماوية (+28,4 في المائة).

وبالموازاة، زادت صادرات قطاعي النسيج والجلد بنسبة 23,7 في المائة برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ويرجع هذا التطور على الخصوص إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 27,9 في المائة.

وأوضح المكتب أن “هذه الصادرات تظل، مع ذلك، أقل من تلك التي حققت خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي -11,8 في المائة.

فيما يخص صادرات قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية والإلكترونيك والكهرباء فقد سجلت في نهاية يوليوز الماضي ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة، و34,6 في المائة، على التوالي.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطيران بشكل طفيف بنسبة 3,8 في المائة إلى 7,354 مليارات درهم نهاية يوليوز 2021، مقابل 7,647 مليارات درهم السنة الماضية. وخسرت حصة هذا القطاع من إجمالي الصادرات 1,2 نقطة إلى 4,2 في المائة مقابل 5,4 في المائة السنة الماضية.

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