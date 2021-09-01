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بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون سنتيم

2021-09-01 / 8:29 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن زوجة رئيس دولة افريقية سابقا” موريتانيا”، تعرضت لعملية سرقة إحدى باحات الاستراحة بمدينة بوزنيقة، قدر مبلغها حوالي 260 مليون سنتيم.

وأضافت ذات المصادر، أن تحقيقات مكثفة قادتها عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة، وبتنسيق مع خبراء في التقنيات العلمية، بمجرد ورود شكاية من المعنية بالأمر، أفادت من خلالها أنها تعرضت لعملية سرقة في ظروف غامضة وهي عائدة من مدينة الرباط قبل أن تتوقف بباحة الاستراحة بمدينة بوزنيقة لأخذ قسط من الراحة.

تحركات المحققين بناء على شكاية المعنية بالأمر، استهلوها بالبحث والتحقيق مع سائقها الخاص، قبل أن تطال يد الاعتقال آخرين يشتبه فيهم، وبعد تعميق البحث والاستشارة مع النيابة العامة تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

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‫8 تعليقات

  2. لا نريد سماع مثل هذه الافعال الإجرامية لانهم يحطمون من سمعة البلاد فيجب على الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الفيلا حتى تصل الى الحقيقة اذ كانت فعلا ماتقوله الجانية صحيح

  3. الم تكن لها كاميرات المراقبة من أجل حماية مسكنها بالاخص انها زوجة الرئيس الموريتاني لابد اتكون لها الحراسة الأمنية . هذآ أمر محير جدا ومدهش!!!!

  4. هذآ ناتج عن كثرة البطالة وعدم الشغل والفقر المدمر وفشل سياسي وهذا هو السبب الذي يجعل شبابنا بارتكاب مثل هذه الافعال الإجرامية والاعتداءات على اموال الغير !!!

  5. هل تمت السرقة من طرف الاشخاص دوي السوابق العدلية ام هناك مؤامرة ضد تلك السيدة المدعوة بزوجة الرئيس الموريتاني سابقا نتمنى من السلطة انت تجري البحت عن تلك القضية؟؟؟؟

  6. المغرب بلد الأمن والاستقرار وليس بلد اجرامي فنلاحظ الامن في كل مكان الشرطة .وهذا يدل على أن المغرب يتوفر على مؤهلات أمنية فكيف يعقل ان تسرق هذه السيدة الم يكن هناك مؤامرة ضدها وحسابات عليها؟؟؟؟!!!!

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