بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون سنتيم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن زوجة رئيس دولة افريقية سابقا” موريتانيا”، تعرضت لعملية سرقة إحدى باحات الاستراحة بمدينة بوزنيقة، قدر مبلغها حوالي 260 مليون سنتيم.

وأضافت ذات المصادر، أن تحقيقات مكثفة قادتها عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة، وبتنسيق مع خبراء في التقنيات العلمية، بمجرد ورود شكاية من المعنية بالأمر، أفادت من خلالها أنها تعرضت لعملية سرقة في ظروف غامضة وهي عائدة من مدينة الرباط قبل أن تتوقف بباحة الاستراحة بمدينة بوزنيقة لأخذ قسط من الراحة.

تحركات المحققين بناء على شكاية المعنية بالأمر، استهلوها بالبحث والتحقيق مع سائقها الخاص، قبل أن تطال يد الاعتقال آخرين يشتبه فيهم، وبعد تعميق البحث والاستشارة مع النيابة العامة تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

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