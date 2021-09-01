خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر بخصوص الغاز
يتحدث مراقبون عن الخسائر الباهظة التي يمكن ان تترتب عن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، كما كشفت الأزمة عن ضعف العلاقات التجارية بين البلدين والتي ستزداد تراجعاً بعد الأزمة.
واتخذت الجزائر قرارا بوقف العمل بأنبوب الغاز الرابط بينها وإسبانيا عبر المغرب، وهو الأنبوب الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى تسعة ملايين متر مكعب، حيث يحصل المغرب منه على ما يوافق إتاوات العبور.
الخبير في التجارة الدولية، محمد بنعياد، كشف إلى أن المغرب استعد جيدا في مجال الغاز مع الجزائر لأي قرار يمكن أن ينعكس على التزود بتلك المادة، حيث طور استراتيجية لتطوير الغاز الطبيعي، تقوم على إنشاء سوق غاز طبيعي وتطوير بنيات تحتية في مجال الغاز.
ويضيف بنعياد لـ ” العربي الجديد ” أن المغرب تحسب منذ ثلاثة أعوام لمثل هذا القرار عبر استراتيجية الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تراجع العلاقات التجارية بين البلدين.
بدوره سجل الخبير في العلاقات الدولية، رشيد حودايكي، في ورقة بحثية نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب، أخيرا، أن المنطقة المغاربية هي الأقل اندماجا ضمن مجمل المناطق المتجاورة في أفريقيا، رغم توفر العناصر اللازمة مثل القرب الجغرافي والتناسق الاجتماعي بين شعوب هذه الدول.
4 تعليقات
أن المغرب الحمد لله يتوفر على مؤهلات وعلى تروات جد مهمة وكذا طاقات الابداع والتميز ولا ينقصنا اي شيء .فالمغرب له صفقات اخرى مع دول عربية وغربية فلله الحمد على سمعته بين أنحاء العالم فهذه شهادة نعتز بها .
الجزائر انهزمت ولم يعد لها وجود لهذا لانريد منها سوى أن تبتعد من طريقنا وتتركونا نعيش في سلام حتى لا نظهر معها بوجه اخر لازلنا نراعي حسن الجوار.
نلاحظ من خلال مقالكم إن الجزائر ندمت من قطع العلاقات الدبلوماسية بيننا وتحاول الصلح وتسوية الخلاف بطرق دبلوماسية ولكن للأسف الشديد فات الاوان .
مانراه وما نلاحظه من خلال هذا المشروع الذي كان متفقا عليه الآن أصبح سوى سراب لهذا يجب على النظام الجزائري ان يترك المملكة المغربية في شأنها حتى تدبر امورها بعقلانية ودبلوماسية.