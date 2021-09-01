خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر بخصوص الغاز

هبة بريس ـ الرباط

يتحدث مراقبون عن الخسائر الباهظة التي يمكن ان تترتب عن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، كما كشفت الأزمة عن ضعف العلاقات التجارية بين البلدين والتي ستزداد تراجعاً بعد الأزمة.

واتخذت الجزائر قرارا بوقف العمل بأنبوب الغاز الرابط بينها وإسبانيا عبر المغرب، وهو الأنبوب الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى تسعة ملايين متر مكعب، حيث يحصل المغرب منه على ما يوافق إتاوات العبور.

الخبير في التجارة الدولية، محمد بنعياد، كشف إلى أن المغرب استعد جيدا في مجال الغاز مع الجزائر لأي قرار يمكن أن ينعكس على التزود بتلك المادة، حيث طور استراتيجية لتطوير الغاز الطبيعي، تقوم على إنشاء سوق غاز طبيعي وتطوير بنيات تحتية في مجال الغاز.

ويضيف بنعياد لـ ” العربي الجديد ” أن المغرب تحسب منذ ثلاثة أعوام لمثل هذا القرار عبر استراتيجية الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تراجع العلاقات التجارية بين البلدين.

بدوره سجل الخبير في العلاقات الدولية، رشيد حودايكي، في ورقة بحثية نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب، أخيرا، أن المنطقة المغاربية هي الأقل اندماجا ضمن مجمل المناطق المتجاورة في أفريقيا، رغم توفر العناصر اللازمة مثل القرب الجغرافي والتناسق الاجتماعي بين شعوب هذه الدول.

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