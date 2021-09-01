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استئنافية مراكش تستدعي “البيدوفيل الكويتي” عبر سفارة بلاده

2021-09-01 / 6:57 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، تأجيل البت في قضية “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب فتاة قاصر يقل عمرها عن 15 سنة إلى غاية 23 نونبر المقبل

وتم التاجيل من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية، التي وضعت ضمانة لإحضاره، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.

وتفجرت القضية عقب تداول خبر بتمتيع محكمة الاستئناف بمراكش مواطنا كويتيا بالسراح المؤقت، أسفر عن مغادرته لأسوار سجن الأوداية ثم فراره إلى بلاده، وهو ما اعتبره حقوقيون “هروبا من العدالة”.

وأثارت القضية غضبا حقوقيا واسعا نظمت على إثرها عدة وقفات احتجاجية، وأصدرت مجموعة من الهيئات بيانات استنكارية، فيما تم تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في القضية.

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تعليق واحد

  1. بغيت غير نعرف شحال من مغربي متهم في اي جريمة ظمناتوا اي سفارة مغربية في العالم 0000000 علاش خليتوا هاد المجرم يهرب ا بسهولة فينهوا جواز السفر اعلاش ما ممحطوطاش سميتو في المطار اااااااه القضية في الطقية و غير البوفري لي كيمشي لعكاشا و لاحول ولا قوة الا بالله ا السفارة الكويتة عندها حصانة ديلوماسية و الله اكون في عون الضحية و عائلتها

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