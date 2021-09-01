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استئنافية مراكش تستدعي “البيدوفيل الكويتي” عبر سفارة بلاده

2021-09-01 / 6:57 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، تأجيل البت في قضية “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب فتاة قاصر يقل عمرها عن 15 سنة إلى غاية 23 نونبر المقبل

وتم التاجيل من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية، التي وضعت ضمانة لإحضاره، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.

وتفجرت القضية عقب تداول خبر بتمتيع محكمة الاستئناف بمراكش مواطنا كويتيا بالسراح المؤقت، أسفر عن مغادرته لأسوار سجن الأوداية ثم فراره إلى بلاده، وهو ما اعتبره حقوقيون “هروبا من العدالة”.

وأثارت القضية غضبا حقوقيا واسعا نظمت على إثرها عدة وقفات احتجاجية، وأصدرت مجموعة من الهيئات بيانات استنكارية، فيما تم تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في القضية.

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