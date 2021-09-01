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بايدن ينتقد قانون الإجهاض الذي دخل حيز التنفيذ في تكساس

2021-09-01 / 6:40 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

دان الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون حظر معظم عمليات الإجهاض، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم في ولاية تكساس.

وأكد بايدن أن إدارته ستكافح لحماية الحق الدستوري في الإجهاض على النحو المنصوص عليه في قضية رو ضد وايد “Roe v. Wade” التاريخية.

وقال بايدن في بيان صدر عنه: “قانون تكساس سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد من ذوي الدخل المنخفض”.

وتابع: “بصورة شائنة، القانون يعطي المواطنين العاديين الحق لرفع الدعاوى القضائية ضد أي شخص يعتقدون أنه ساعد شخصا آخر في إجراء عملية إجهاض”.

والقانون يحظر الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع من الحمل وينص على “حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار”.

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