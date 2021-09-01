الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستراقب الانتخابات التشريعية في المغرب

هبة بريس ـ الرباط

سيحل وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتألف من 11 عضوا ويقوده السيد ألبيرتو ريبولا (إيطاليا)، بالمغرب خلال الفترة من 6 إلى 9 شتنبر الجاري، وذلك قصد مراقبة سير الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأربعاء المقبل.

وأوضح بلاغ لمجلس أوروبا أن بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستلتقي، على الخصوص، برئيس وفد الجمعية بالبرلمان المغربي، الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية، ومدير القطاع المكلف بالشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، قبل مراقبة اقتراع يوم 8 شتنبر.

وذكر المصدر ذاته أن أحد أعضاء لجنة البندقية، مجموعة الخبراء القانونيين المستقلين بمجلس أوروبا، سيقدم استشارة قانونية خلال الزيارة.

وأضاف البلاغ أن وفدا من كونغرس السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، سيراقب بالموازاة مع ذلك الانتخابات الجهوية والجماعية.

ويتمتع البرلمان المغربي، منذ سنة 2011، بوضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما يسمح له بالمشاركة النشطة في أنشطة الجمعية.

وتعد المملكة عضوا كامل العضوية في عدد من الاتفاقيات الفرعية لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة البندقية ومركز شمال-جنوب، وتتمتع بصفة مراقب لدى دستور الأدوية الأوروبي والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة.

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