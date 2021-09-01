اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية ل”ملاحظة” انتخابات 8 شتنبر

هبة بريس

ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر ، في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثني عشر للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية .

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن الهيئات الدولية تمثل مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والاسيوية ويتعلق الأمر بـ “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” و”المنظمة الدولية للفرنكوفونية” و “الغرفة المدنية الروسية” و “مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا” ، “Gender Concerns International” و (آفاق جديدة) “nouvelles perspectives» و “المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال” و”المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو،” و”المركز الإفريقي للوقاية من النزاعات” و”دائرة أوجين دولا كروا” و”Dynamic Maroc” و”شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان”.

وأضاف أنه على الصعيد العربي، تم اعتماد “جامعة الدول العربية” و”البرلمان العربي و”الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، كما تم اعتماد ممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط ويتعلق الأمر بـ “مفوضية الاتحاد الأوروبي” و “سفارة المملكة المتحدة” و”سفارة كندا”، و”سفارة هولاندا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستنظم لقاءات إخبارية تواصلية لفائدة الملاحظين الدوليين سيتم خلالها تسليط الضوء على الترسانة القانونية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وقانون الملاحظة.

جدير بالتذكير أنه تم اعتماد أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

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