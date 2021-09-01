تسجيل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 866.968 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 100 وفاة ليصل العدد إلى 12.749 وفاة، بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 800.664 متعاف.

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