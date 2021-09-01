تسجيل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6020 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 866.968 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 100 وفاة ليصل العدد إلى 12.749 وفاة، بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 800.664 متعاف.
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6 تعليقات
لا ندري الى حد ما سنتهي هذه اللعبة لعبة عدد الإصابات مرة مرتفعة ومرة أخرى منخفضة وغذا ماذا ستقولون عن العدد
الحمدلله المؤشرات بدأت في انخفاض الإصابات ولكن لما الوفيات لم تتغير ارقامها.
اكيد الاقتراعات الانتخابية على الابواب لهذا بدأ هذآ التراجع في الإصابات فلا تندهشوا ولكن ترقبوا بعد الانتخابات ماذا سيحصل؟؟؟؟
ام هذه حقيقة أم كارثة ام ماذا ؟؟؟؟؟ كل يوم تسجيل رقم جديد فأين هو المعقول؟؟؟؟؟؟
يجب على المسؤولين ووزارة الصحة والمنظومة الصحية المساهمة في الحد من هذآ الفيروس القاتل وان يلتزموا بقوانين الإحترازية الوقائية اللازمة حتى لاتنتشر العدوى بين الناس
إن هذه الأرقام المهولة من الاصابات والوفيات فالمشكل الغويص هو قلة الاوكسجين وكذا نقص في الأدوية وعدم احترام الاحترازات والتدابير الوقائية اللازمة .