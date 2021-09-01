مقرئ مغربي يطلب يد نجلة الستاتي: “المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله”
نجلاء مزيان - هبة بريس
تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر يتعلق بتقدم المقرئ معاد آيت العين لخطبة نجلة الفنان الشعبي الستاتي “إلهام” المعروفة ب “إلي”.
و عمد المقرئ المغربي معاذ آيت العين إلى نشر طلبه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتب :”الفقيه شخصيا معاذ يطلب منك يا عمي الستاتي يد بنتك لالة العيالات لالة إلهام “، وأضاف “المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله”.
ليعود لاحقا عبر ذات الخاصية لنشر شريط فيديو يوثق من خلاله رغبته من جديد، و يطلب يد “إيلي” من والدها الفنان الستاتي علنا.
الأمر الذي خلق ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتهمه بالبحث عن “البوز”، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حياته الشخصية و له كامل الحرية في اختيار نصفه الثاني.
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5 تعليقات
طيحتي بالمقرئين نتى قول عجباتني الدريا وبغيتها وبلا نفاق تحفظها كتاب الله نتى عندك مفاتح الغيب. علاش بنادم كيتخبى ورا لحيتو عادي راك انسان تواصل معاها او معا باها وطلب ايديها الى قبلات بيك سترها وستر حتى راسك راك زعما فمقام خصك تتقي فيه الشبهات وتتورع. وادخلو البيوت من ابوابها والستر الستر
غادي تكهمها غير ب…..
اتمنى للمقرئ معاد التوفيق ، و الله يسهل اعليه هي فنانة و الستاتي فنان مشهور مافيها باس اذا اشهر خطوبتها ، من عادات المغاربة ان يقوموا بشهرة الخطوبة او الزواج الاخ معاد اذا سبق له ان تكلم معها في موضوع الزواج و وافقت اراد ان يتقاسم فرحته عبر مواقع التواصل مع الأصدقاء و المحبين لهما ، ليس هناك اي مانع.
احسن مهر سيقدمه لها هو حفظها للقران
ربنا لاتحاسبنا بما فعل السفهاء منا … أصبح الفقيه والمقرئ في زمننا يُذكر كثيرا، في جرائم الزنى والإغتصاب والآن مراهقة وبوز في وسائل التواصل …
عنداك غير لا تزوج بها وتنسيك فدوك جوج سور لي حافظ يا جحش