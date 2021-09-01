مقرئ مغربي يطلب يد نجلة الستاتي: “المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله”

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر يتعلق بتقدم المقرئ معاد آيت العين لخطبة نجلة الفنان الشعبي الستاتي “إلهام” المعروفة ب “إلي”.

و عمد المقرئ المغربي معاذ آيت العين إلى نشر طلبه عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث كتب :”الفقيه شخصيا معاذ يطلب منك يا عمي الستاتي يد بنتك لالة العيالات لالة إلهام “، وأضاف “المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله”.

ليعود لاحقا عبر ذات الخاصية لنشر شريط فيديو يوثق من خلاله رغبته من جديد، و يطلب يد “إيلي” من والدها الفنان الستاتي علنا.

الأمر الذي خلق ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتهمه بالبحث عن “البوز”، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حياته الشخصية و له كامل الحرية في اختيار نصفه الثاني.

ما رأيك؟ المجموع 18 آراء 3 15