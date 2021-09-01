وكلاء لوائح البيجيدي يتجنبون السير في الحملات الميدانية لتفادي غضب الساكنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لاحظ جل المتتبعين للحملات الانتخابية الميدانية بغالبية مناطق المملكة أن وكلاء لوائح العدالة و التنمية لم يظهر لهم أثر خلال المسيرات التواصلية الميدانية التي يقوم بها أعضاء و منخرطي الحزب.

هذا الأمر عزاه مصدر مقرب من أحد فروع حزب المصباح بالدار البيضاء إلى الاحتقان و الغضب و الانتقادات التي قوبلت بها بعض حملات “لامبة” و اعتراض عدد منها في بعض المناطق.

و أوضح ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن مخاوف وكلاء لوائح البيجيدي و خاصة الذين سبق لهم الظفر بأصوات الساكنة في الانتخابات الفائتة دفعت أغلبهم للتواري عن الأنظار خلال الحملات الميدانية لتفادي الاحتكاك مع الغاضبين من مرحلة تدبيرهم للشأن المحلي.

و أضاف المتحدث ذاته أن بعض وكلاء لوائح المصباح خاصة بالمدن التي كان الحزب يدبر أمورها الجماعية فضلوا عدم النزول للميدان و الاكتفاء بتوجيه و تأطير المناضلين و المتعاونين معهم عن بعد و الاجتماع بهم في المقرات الحزبية الخاصة بهم عوض التواصل الميداني المباشر مع الساكنة.

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