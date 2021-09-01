بسبب السرطان.. شقيقة سهام أسيف تجري عملية و الأخيرة تطمئن جمهورها
نجلاء مزيان - هبة بريس
كشفت الفنانة سهام أسيف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن خضوع شقيقتها لعملية جراحية جراء إصابتها بمرض السرطان.
و نشرت الفنانة المغربية صورة شقيقتها “سميرة” عبر نفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي:”أختي سميرة داخل غرفة العمليات، هي قوية و شجاعة و سوف تتغلب على السرطان”.
و عادت سهام لتطمئن جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمدت إلى نشر تدوينة جاءت كالتالي: “شكرا جزيلا لكم أخواتي وإخوتي الأعزاء أحبكم من كل قلبي، الحمد لله لقد خرجت للتو من غرفة العمليات”.
و في سياق منفصل، فقد شاركت الفنانة سهام أسيف في مسلسل “سولو دموعي” الذي تم عرضه على قناة “ام بي سي 5”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0