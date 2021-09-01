انتقادات لاذعة لمرشحي البيجيدي باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية

2021-09-01 / 12:43 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقادات كبيرة تلك التي بات يتعرض لها مرشحو العدالة و التنمية بعدد من مدن المملكة بسبب استغلالهم الأطفال الصغار في حملاتهم الدعائية و الترويجية عبر توزيع المناشير و الأوراق الانتخابية.

و نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر من خلالها أطفال في سن صغيرة يرافقون مرشحي البيجيدي و هم يساهمون في الحملة الانتخابية لحزب المصباح.

و طالب النشطاء من مسيري حملات العدالة و التنمية الميدانية بعدم استغلال الأطفال في حملات الدعاية، خاصة أن الأمر يعتبر مسا بكرامة الطفل و استغلالا لحقوقه من أجل مصالح انتخابية.

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‫7 تعليقات

  4. أين هي حقوق الطفل لكي يستغلوا الأطفال من أجل الحملة الانتخابية أليس هناك قوانين وسلطة تمنع هذا ؟؟؟ام المصلحة هي فوق كل اعتبار فهذا حرام تجاه الأطفال.

  6. أين هم الآباء لمنع أبنائهم اللجوء الى الى الاستغلال من طرف المترشحين للانتخابات هل يهمهم المال على صحة أبنائهم.؟؟؟

  7. سؤال : تركيزكم فقط على إنتقاد العدالة والتنمية دون باقي الأحزاب، كأن هذا الحزب فقط من يشغل الأطفال، أرجوكم مزيدا من المهنية ، كفى من محاولتكم جر الناس إلى التصويت على حزب الأحرار (كما قال الرئيس التونسي الأسبق بن علي : غا فهمناكم ههههه)

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