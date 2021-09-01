انتقادات لاذعة لمرشحي البيجيدي باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انتقادات كبيرة تلك التي بات يتعرض لها مرشحو العدالة و التنمية بعدد من مدن المملكة بسبب استغلالهم الأطفال الصغار في حملاتهم الدعائية و الترويجية عبر توزيع المناشير و الأوراق الانتخابية.
و نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر من خلالها أطفال في سن صغيرة يرافقون مرشحي البيجيدي و هم يساهمون في الحملة الانتخابية لحزب المصباح.
و طالب النشطاء من مسيري حملات العدالة و التنمية الميدانية بعدم استغلال الأطفال في حملات الدعاية، خاصة أن الأمر يعتبر مسا بكرامة الطفل و استغلالا لحقوقه من أجل مصالح انتخابية.
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6 تعليقات
الحزب يعيش أسوأ أيامه ويلفظ آخر أنفاسه.
ماعندهومش الوجه اللي يتلاقا مع المواطن.
لماذا استغلال الأطفال من أجل مصلحتهم؟؟؟الا تهمهم صحتهم ونحن في هذه الجائحة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أين هي حقوق الطفل لكي يستغلوا الأطفال من أجل الحملة الانتخابية أليس هناك قوانين وسلطة تمنع هذا ؟؟؟ام المصلحة هي فوق كل اعتبار فهذا حرام تجاه الأطفال.
الفقر هو الدافع وراء تشغيل الأطفال في الحملات الانتخابية فحسبي كل من يستغل فقرهم من اجل مصلحتهم
أين هم الآباء لمنع أبنائهم اللجوء الى الى الاستغلال من طرف المترشحين للانتخابات هل يهمهم المال على صحة أبنائهم.؟؟؟