انتقادات لاذعة لمرشحي البيجيدي باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقادات كبيرة تلك التي بات يتعرض لها مرشحو العدالة و التنمية بعدد من مدن المملكة بسبب استغلالهم الأطفال الصغار في حملاتهم الدعائية و الترويجية عبر توزيع المناشير و الأوراق الانتخابية.

و نشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر من خلالها أطفال في سن صغيرة يرافقون مرشحي البيجيدي و هم يساهمون في الحملة الانتخابية لحزب المصباح.

و طالب النشطاء من مسيري حملات العدالة و التنمية الميدانية بعدم استغلال الأطفال في حملات الدعاية، خاصة أن الأمر يعتبر مسا بكرامة الطفل و استغلالا لحقوقه من أجل مصالح انتخابية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1