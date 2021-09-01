اسمه “مو” ومقاوم للقاحات.. متحور جديد يثير قلق “الصحة العالمية”

2021-09-01 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحّة العالمية ليل الثلاثاء-الأربعاء أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا اسمها “مو” رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي.

وقالت المنظمة، في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة، إن النسخة المتحوّرة “بي1.621 ” بحسب تسميتها العلمية تمّ تصنيفها في الوقت الراهن كـ”متحوّر يجب مراقبته”.

وأوضحت أن لدى هذا المتحوّر طفرات يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي” (أي مقاومة للّقاحات)، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل.

وجميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبّب لمرض كوفيد-19، تتحوّر بمرور الوقت.

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تعليق واحد

  1. انه العبث كل يوم تطلع لنا الصحة العالمية بمتحور جديد وباسماء غريبة مما سينتج عنه المزيد من فقدان الثقة في المنظمة وفي كل الاحهزة الصحية العالمية
    هناك شيء ما مقلق ومثير للريبة في هذه الجائحة وااول مرة ربما في التاريخ يعرف العالم هذا الاضطراب في الرؤية لذى مسؤولي الصحة العالمية

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