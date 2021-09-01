اكرام العبدية: “لامنافس لي” والستاتية ترد:”أنا ناعسة فداري وتاريخي خدام عليا”

نجلاء مزيان - هبة بريس

اختارت الفنانة الشعبية “الستاتية” صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، للرد على الفنانة إكرام العبدية عقب تصريحها الأخير الذي يفيد أنه لا يوجد منافس لها.

و كتبت الستاتية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”انا ناعسة فداري و تاريخي الفني هو اللي خدام عليا، و جمهوري الكبير هو اللي شاهد ليا، ماشي المبتدئات المنشزات اللي دايرين فيهم الخير عا الصفحات و دافعينهم مسكينات “.

و أضافت :”لكن إذا كانت شي مبتدئة ثقتها بإمكانيتها زايدة، فما عليها إلا تدوز معايا فنفس المنصة باش تعرف قيمتها الحقيقية فنيا، شكرا جزيلا لجمهوري الحبيب الراقي لي معترف بيا”.

و يشار أن الفنانة إكرام العبدية صرحت في آخر خروج إعلامي لها أنها لا يوجد منافس لها في الساحة الفنية، مضيفة أنها تحترم فنانتين لهما رصيد فني كبير هما نجاة عتابو و زينة الداودية.

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