تارودانت: غاضبون يرفعون شعار “ارحل” في وجه رئيس بلدية أولاد تايمة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

احتج مواطنون من ضمنهم تجار، يوم أمس الثلاثاء 31 غشت المنصرم، داخل سوق الجملة للخضر، رافعين شعارات طالبت رئيس المجلس بالرحيل.

وأفاد مصدر من عين المكان ل ” هبة بريس” أن الاحتجاج على رئيس بلدية أولاد تايمة المنتمي لحزب ل ” بيجيدي” جاءت ردا على الطريقة التي وزعت بها أماكن البيع بالسوق الاسبوعي بالمدينة.

وأوضح ذات المصدر أن وكيل لائحة المصباح استأنف حملته الانتخابية بداخل السوق رغم الاحتجاجات بحسب ما وثقه شريط فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مراقبون أن موجة الاحتجاجات على الرئيس السابق لبلدية أولاد التايمة، يأتي في خضم الحملة الانتخابية والصراع الدائر بين مرشحي الاحزاب الاخرى، في انتظار يوم الاقتراع لتظهر النتائج النهائية هل ساكنة اولاد التايمة ستتشبت بالرئيس الحالي بمردودية أداءه في الولاية السابقة، أم أن أحزاب أخرى منافسة ستحضى بأصوات الهواريين.

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