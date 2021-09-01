لقاح أسترازينيكا

المغرب يتسلم أزيد من 650 ألف جرعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

2021-09-01 / 11:36 صباحًا
3
هبة بريس - الرباط

توصل المغرب، ليلة أمس الثلاثاء، بشحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المصنع في دولة الهند، بلغ مجموعها 650.400 جرعة، وذلك بالتعاون مع مبادرة “كوفاكس” العالمية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة، البروفيسور خالد أيت الطالب:”يسرنا التوصل بدفعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” في إطار برنامج “كوفاكس”، وفق ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بشراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. تُعد الشحنة الجديدة من اللقاح مهمة لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، وستتيح لنا إمكانية العودة للحياة الطبيعية قبل بداية الوباء العالمي في أقرب الفرص الممكنة”.

من جهته قال رامي اسكندررئيس شركة “أسترازينيكا” في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي :”يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 إلى المغرب والذي يقدم أملاً جديداً لمختلف السكان، ويزيد من تعزيز جهودنا المتعلقة بمكافحة الوباء. الحقيقة أن المملكة المغربية كانت من بين أوائل البلدان التي حصلت على اللقاح على الصعيد الإقليمي، ونحن سعداء بإظهار التزامنا الدائم اتجاه المغاربة من خلال تسليم شحنة جديدة من اللقاح”.

وأضاف المتحدث :”بالنيابة عن فريق “أسترازينيكا”، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في “كوفاكس” لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر لتحقيق هذا الإنجاز، ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع صناعة الأدوية اللذان يعملان جنبا إلى جنب من أجل الحد من التأثيرات المترتبة عن الوباء العالمي”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كندا تقرر تعليق الرحلات مع المغرب

كندا تقرر تعليق الرحلات مع المغرب

2021-08-28 / 6:25 مساءً
Photo of فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من التطعيم

فعالية ”فايزر“ و ”أسترازينيكا“ تتهاوى بعد ستة أشهر من…

2021-08-25 / 9:25 مساءً
Photo of الضغط يتضاعف على آسرة الإنعاش وحالات كورونا الحرجة ترتفع

الضغط يتضاعف على آسرة الإنعاش وحالات كورونا الحرجة ترتفع

2021-08-19 / 6:18 مساءً
Photo of أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية من 20 شتنبر

أمريكا تعلن رسميا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بداية…

2021-08-18 / 8:41 مساءً
Photo of الحالات الحرجة و الخطيرة لكورونا تلامس 3000 حالة بالمغرب

الحالات الحرجة و الخطيرة لكورونا تلامس 3000 حالة بالمغرب

2021-08-18 / 6:20 مساءً
Photo of توزيع حالات الإصابة و الوفيات بكورونا في المغرب حسب الجهات

توزيع حالات الإصابة و الوفيات بكورونا في المغرب حسب…

2021-07-25 / 5:14 مساءً
Photo of في 24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 4110 إصابات و30 وفاة بالمغرب

في 24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 4110 إصابات و30 وفاة…

2021-07-25 / 4:43 مساءً
Photo of كورونا..وزير الصحة يحث المواطنين على تلقي اللقاح

كورونا..وزير الصحة يحث المواطنين على تلقي اللقاح

2021-07-21 / 7:48 مساءً
Photo of رقم صادم..تسجيل3631 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة

رقم صادم..تسجيل3631 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ…

2021-07-20 / 4:34 مساءً
Photo of لتسريع حملة التلقيح.. المغرب ينجح في تأمين كمية لقاح جديدة

لتسريع حملة التلقيح.. المغرب ينجح في تأمين كمية لقاح…

2021-07-18 / 7:23 مساءً

‫3 تعليقات

  1. في اعتقادي ان لقاح استرازيتيكا أن فعاليته تدوم ستة أشهر فقط فما فائدة منه ولماذا المغرب يقوم بشحنة جديدة إلى المغرب,؟؟؟!!!!

  2. لاحول ولا قوة الا بالله لاندري اي تلقيح نستعمله فكثرت علينا أسماء اللقاحات ولا نعرف ايهما افضل او ماعدا تجاريب تقوم بها وزارة الصحة تقوم بتجاريبها على البشر حتى ترضي المنظمات والشركات من أجل تجارتها غ…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق