المغرب يتسلم أزيد من 650 ألف جرعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

هبة بريس - الرباط

توصل المغرب، ليلة أمس الثلاثاء، بشحنة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المصنع في دولة الهند، بلغ مجموعها 650.400 جرعة، وذلك بالتعاون مع مبادرة “كوفاكس” العالمية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة، البروفيسور خالد أيت الطالب:”يسرنا التوصل بدفعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” في إطار برنامج “كوفاكس”، وفق ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بشراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. تُعد الشحنة الجديدة من اللقاح مهمة لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، وستتيح لنا إمكانية العودة للحياة الطبيعية قبل بداية الوباء العالمي في أقرب الفرص الممكنة”.

من جهته قال رامي اسكندررئيس شركة “أسترازينيكا” في منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي :”يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 إلى المغرب والذي يقدم أملاً جديداً لمختلف السكان، ويزيد من تعزيز جهودنا المتعلقة بمكافحة الوباء. الحقيقة أن المملكة المغربية كانت من بين أوائل البلدان التي حصلت على اللقاح على الصعيد الإقليمي، ونحن سعداء بإظهار التزامنا الدائم اتجاه المغاربة من خلال تسليم شحنة جديدة من اللقاح”.

وأضاف المتحدث :”بالنيابة عن فريق “أسترازينيكا”، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في “كوفاكس” لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر لتحقيق هذا الإنجاز، ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع صناعة الأدوية اللذان يعملان جنبا إلى جنب من أجل الحد من التأثيرات المترتبة عن الوباء العالمي”.

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