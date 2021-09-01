سكان برشيد للعدالة و التنمية: “واش عندكم نفس المرشحين في كل انتخابات”
تراجعت شعبية العدالة و التنمية بشكل كبير في مدينة برشيد كما هو واقع الحال بجل المدن المغربية، و ذلك بعدما ظلت برشيد من بين المناطق التي يعول عليها قادة المصباح للظفر بالمقاعد الجماعية و التشريعية.
تراجع شعبية البيجيدي ببرشيد مرده تزكية مسؤولي الحزب لنفس الوجوه في كل اقتراع، حيث باتت بعض الأسماء التي فقدت شعبيتها تتقدم بإسم المصباح في كل استحقاق انتخابي.
و في هذا الصدد، صرح أحد أبناء المدينة قائلا: “البيجيدي في برشيد واقيلا عندهم غير هاد المرشحين، لدرجة أصابتنا التخمة من فرط استهلاك أسمائهم في كل استحقاق، واش هاد الحزب ماعندوش كفاءات جديدة و شابة لم يسبق لها الترشح”.
و أضاف آخر: “عوض ما يعطيو فرصة للشباب ديال الحزب بقاو هما لاصقين في الصفوف الأولى باللوائح، في الوقت لي خاصهم يعطيو المثال في التشبيب شدو هما البلايص لولين و كملو لوائح بناس جداد يطلعو على ظهرهم للبرلمان و الجماعة و الجهة”.
هذا و اختارت الأمانة العامة لحزب المصباح تزكية عبد الحميد الزاتني في الانتخابات الجهوية و هو الذي تعود سكان برشيد على رؤيته في كل استحقاق انتخابي وكيلا لإحدى لوائح الحزب، بينما تمت تزكية زاد الخير وكيلا للائحة الجماعية و هو الذي شغل منصب مستشار جماعي منذ سنة 2003 و نائبا لرئيس المجلس لولايتين، بينما تمت تزكية مصطفى العلوي باللائحة الجماعية.
تعليق واحد
من يقرأ هذا النص يدرك مدى جهل هؤلاء بالنظام المتبع في تزكية المرَشحين وليس المترشحين. أقول هذا لأن متحزبي العدالة والتنمية لا يرشحون أنفسهم بل هناك لجان مختصة محليا وإقليميا وجهويا وآخرا الأمانة العامة. وليدرك المغاربة جدية هذا الحزب عليهم أن يراجعوا التاريخ القريب الذي لم يُسمح فيه لبنكيران لخوض غمار انتخاب الأمانة العامة للمرة الثالثة تجسيدا من الحزب لمبدأ التمسك بالقانون الداخلي للحزب والعمل على التكريس المؤسساتي ضدا على الانزلاق نحو الشخصنة. ونتائج الانتخابات سوف توضح خريطة الجدد والقدامى بجلاء لكي نعلم الأحزاب التي تجدد نخبها من الأحزاب التي يفنى الزمن ولا تفنى وجوه مرشحيها السرمديون.