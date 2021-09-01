مهرجان مراكش في الصدارة.. دعم 60 مهرجانا وتظاهرة بـ 8ر17 مليون درهم

هبة بريس

قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعم 60 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 17 مليون و800 ألف درهم بعدما درست 60 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة، التي انعقدت بمقر المركز بالرباط، قررت دعم المهرجان الدولي للفيلم بمراکش (الدورة 20) بمبلغ 4 ملايين و200 ألف درهم، ومهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني العيون (الدورة 6) بمليوني درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة سلا (الدورة 14) بمليون و400 ألف درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (الدورة 26) بـ 900 ألف درهم.

كما قررت اللجنة، بحسب البلاغ، دعم مهرجان السينما والهجرة بأكادير (الدورة 18)، والمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (الدورة 13)، والمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بالناضور (الدورة 10)، والمهرجان الدولي للسينما بالداخلة (الدورة 10) بمبلغ 700 ألف درهم لكل واحد منها.

وقررت اللجنة منح دعم بقيمة 500 ألف درهم لكل من مهرجان تطوان لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط (الدورة 26)، والمهرجان الدولي لمدارس السينما (الدورة 6)، و400 ألف درهم للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (الدورة 10)، و300 ألف درهم لكل من مهرجان الراشدية السينمائي (الدورة 11) والمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة (الدورة 16).

ودعمت اللجنة مهرجان آسفي الدولي للسينما والأدب بـ 250 ألف درهم (الدورة 2)، والمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة (الدورة 2) ومهرجان ربيع الاغور للسينما والفلسفة (الدورة 6) والمهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات (الدورة 14) بـ 200 ألف درهم لكل واحد منهما، ومهرجان تاصمیت للسينا والنقد (الدورة 5) ومهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة (الدورة 9) بـ 150 ألف درهم لكل منهما.

ومنحت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعما بـ 140 ألف درهم لكل من مهرجان فاس لسينما المدينة (الدورة 25) والمهرجان الدولي للسينما والبحر (الدورة 7)، و120 ألف درهم للمهرجان المتوسطي للسينما والهجرة (الدورة 9) ومهرجان طنجة زوم (الدورة 9) وملتقى مشرع بلقصيري السينيمائي (الدورة 14) والمهرجان الوطني للسينما والبيئة (الدورة 3).

كما قررت اللجنة منح 100 ألف درهم لكل من مهرجان سينما الشعوب (الدورة 17)، والمهرجان العربي – الإفريقي للفيلم الوثائقي (الدورة 9)، والمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي (الدورة 11)، ومهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير (الدورة 22)، ومهرجان واد نون السينمائي (الدورة 9)، والمهرجان الدولي لفيلم الهواة بوجدة (الدورة 7)، ومهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية بالدار البيضاء (الدورة 4)، ومهرجان الجامعة السينمائية (الدورة 11)، ومهرجان السعيدية السينمائي (الدورة 6)، والمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة (الدورة 6)، ومهرجان إبداعات سينما التلميذ (الدورة 2).

ودعمت اللجنة بـ 80 ألف درهم الملتقى الوطني أيام فاس للتواصل السينمائي (الدورة 9)، وبـ 70 ألف درهم كلا من مهرجان سيدي قاسم للسينما المغربية (الدورة 21)، ومهرجان أسا الوطني لسينما الصحراء (الدورة 9)، ومهرجان ابن جرير للسينما (الدورة 7)، والمهرجان الوطني لسينما الواحة (الدورة 6)، وملتقى السينما المجتمع بئر مزوي (الدورة 5)، وملتقى إيسوراف الثامن في التكوين السينمائي بأكادير (الدورة 9)، ومهرجان الفيلم القصير الدولي بمراكش (الدورة 4)، ومهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب (الدورة 11)، ومهرجان كاب سبارطيل السينمائي الدولي (الدورة 7)، والملتقى السينمائي الجهوي « كاميرا التلميذ » (الدورة 5)، والمهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان (الدورة 9)، ومهرجان اندي فيلم للسينما والإعاقة (الدورة 14)، ومهرجان سوس الدولي للفيلم القصير (الدورة 13).

كما تقرر منح دعم بقيمة 50 ألف درهم لكل من المهرجان السينمائي الأورو- الإفريقي (الدورة 2)، والأيام السينمائية لدكالة بالجديدة (الدورة 12)، وملتقى السينما والتاريخ لوادي زم (الدورة 3)، ومهرجان أولاد تايمة للفيلم الدولي (الدورة 3)، ومهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة والاندماج (الدورة 4)، ومهرجان الدارالبيضاء للفيلم الوثائقي والروائي القصير (الدورة 4)، ومهرجان سينمائي دولي عن الفن (الدورة 3)، والمهرجان الدولي للسينما والثرات بميدلت (الدورة 4)، ومهرجان بنسليمان السينمائي (الدورة 7)، ومهرجان جسور السينمائي (الدورة 2).

وأشار بلاغ المركز السينمائي المغربي إلى أن لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية تشكلت من السادة إدريس اليزمي رئيسا، وكل من ياسمينة ناجي، والسعدية العطاوي، وسابرينا كاميلي، وعلي بنزكري، والغالي اكريمش، وعبد الحق أفندي، وحسن المتقي.

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