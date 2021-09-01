لأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني
سعدالدين العثماني

سكان أحياء بالدار البيضاء يثورون في وجه مرشحي البيجيدي

2021-09-01 / 10:26 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب و احتجاج كبيرين ذاك الذي قوبل به بعض مرشحي العدالة و التنمية بمدينة الدار البيضاء، حيث عرقل بعض الغاضبين حملة المصباح احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع خلال مرحلة تدبيرهم للشأنين المحلي و الوطني.

و حسب مصادر مطلعة، فقد تعرضت قافلة الحملة الانتخابية للعدالة و التنمية بعدد من المقاطعات و الأحياء بالعاصمة الاقتصادية لموجة سخط عارم من طرف الناخبين.

و أوقف مواطنون بحي مولاي رشيد و الرحمة و الهراويين و الحي الحسني و درب السلطان و أحياء أخرى في البيضاء حملة البيجيدي متهمينهم بالتدبير السيء و موجهين لهم عبارات تدل على السخط و عدم الرضى الذي طبع مرحلة تقلدهم مهام تدبير العاصمة الاقتصادية و كذا الحكومة.

و بالرغم من محاولة مرشحي البيجيدي التواصل مع الساكنة غير أن الاحتقان الذي خيم على المشهد دفع مسيري حملة العدالة و التنمية بتلك الأحياء للانسحاب من تلك النقاط و التي تتميز بكثافتها السكانية و بكونها خزانا انتخابيا شعبيا بامتياز.

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‫3 تعليقات

  1. هذا فعل جيد يدل على وعي سكان الدارالبيضاء التي حولها المنتخبين الى مدينة الازبال و الاجرام رغم انها اغنى جهة ولاية بالمغرب حيث عمد حزب العدالة و التنمية الى تهميشها و تشويه معالمها المدينة المليونية التي اصبح ثلث سكانها يعيشون تحت سقف الفقر رغم أن مدينة صناعية بامتياز لا صحة لا تعليم لا شغل لا سكن لاءق

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