الصورة تعبيرية

انتخابات ممثلي القضاة.. بدء إيداع التصريحات بالترشح يوم 13 شتنبر

2021-09-01 / 9:59 صباحًا
0
هبة بريس

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن 13 شتنبر المقبل كتاريخ لبدء عملية إيداع التصريحات بالترشح لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، المقرر إجراؤها يوم 23 أكتوبر 2021.

ودعا المجلس في بلاغ، القضاة الراغبين في الترشح إلى أن يتقدموا ، ابتداء من يوم 13 شتنبر إلى غاية 17 منه ، إلى الأمانة العامة للمجلس لإيداع التصريح بالترشيح عن الهيئة التي ينتمي إليها المترشح، مقابل وصل يسلم إليه يتضمن اسمه وتاريخ وساعة الإيداع.

ومن أجل الانخراط في الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم إعداده بمشاركة مع الجمعيات المهنية للقضاة ، يقول البلاغ ، سيتم وضع نسخة من الميثاق رهن إشارة المترشحين بالأمانة العامة للمجلس قصد توقيعه بتزامن مع وضع الترشيح، على أن يشار إلى هذا التوقيع في الصفحة الخاصة بالانتخابات بالموقع الإلكتروني للمجلس، وفقا لما نص عليه الميثاق نفسه.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الميثاق الأخلاقي للانتخابات، ولتوفير ظروف مناسبة لتعريف المترشحين بأنفسهم، تراعى شروط الحماية الموصى بها لتلافي انتشار جائحة كورونا، سيُدعى المترشحون مباشرة عند تقديم ترشيحاتهم إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، لا تتجاوز مدتها 4 دقائق يُعرِّف فيها المترشح بنفسه، سيتم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، طيلة المدة المحددة للمترشحين للتعريف بأنفسهم، حبث يتعين أن يراعي مضمون هذه الوصلات القانون والأخلاقيات القضائية، وفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي حث المترشحين على تهيئ وصلاتهم لتسجيلها لحظة إيداع التصريح بالترشيح.

كما ينهي المجلس إلى علم المترشحين أنه سينشر بموقعه الإلكتروني البطائق المكتوبة التي سَيُعِدُّونها للتعريف بأنفسهم، وتتضمن صورهم، داعيا ، بالمناسبة ، إلى المبادرة بوضعها بأمانة المجلس.

وأفاد البلاغ بأن المجلس سيوفر للمترشحين ، خلال الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم ، إمكانية إجراء حوارات مباشرة عن بُعد مع زملائهم الناخبين، إذ سيُبَلَّغ المترشحون بشروط استعمال هذه الإمكانية في أقرب وقت

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: وباء كورونا أضفى تعقيدات على تدبير الهجرة

بوريطة: وباء كورونا أضفى تعقيدات على تدبير الهجرة

2021-09-01 / 3:46 مساءً
Photo of وكلاء لوائح البيجيدي يتجنبون السير في الحملات الميدانية لتفادي غضب الساكنة

وكلاء لوائح البيجيدي يتجنبون السير في الحملات الميدانية لتفادي…

2021-09-01 / 3:38 مساءً
Photo of أربعة أحزاب تنافس على ثلاثة مقاعد برلمانية بإقليم زاكورة

أربعة أحزاب تنافس على ثلاثة مقاعد برلمانية بإقليم زاكورة

2021-09-01 / 2:30 مساءً
Photo of انتقادات لاذعة لمرشحي البيجيدي باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية

انتقادات لاذعة لمرشحي البيجيدي باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية

2021-09-01 / 12:43 مساءً
Photo of سكان أحياء بالدار البيضاء يثورون في وجه مرشحي البيجيدي

سكان أحياء بالدار البيضاء يثورون في وجه مرشحي البيجيدي

2021-09-01 / 10:26 صباحًا
Photo of بعد السعودية وموريتانيا.. الكويت تتواصل مع الجزائر والمغرب

بعد السعودية وموريتانيا.. الكويت تتواصل مع الجزائر والمغرب

2021-09-01 / 9:23 صباحًا
Photo of السعودية : نأمل في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر

السعودية : نأمل في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر

2021-08-31 / 5:34 مساءً
Photo of كفاءات نسائية تخوض غمار انتخابات ”ثامن شتنبر“ برمز ”الكتاب“

كفاءات نسائية تخوض غمار انتخابات ”ثامن شتنبر“ برمز ”الكتاب“

2021-08-31 / 3:29 مساءً
Photo of أخنوش: “مصير المدن والقرى بين أيدي المواطنين”

أخنوش: “مصير المدن والقرى بين أيدي المواطنين”

2021-08-31 / 3:12 مساءً
Photo of الأحرار يدعو مناضليه الى تجاهل “بكائيات” بعض الهيئات الحزبية

الأحرار يدعو مناضليه الى تجاهل “بكائيات” بعض الهيئات الحزبية

2021-08-31 / 1:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق