انتخابات ممثلي القضاة.. بدء إيداع التصريحات بالترشح يوم 13 شتنبر

هبة بريس

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن 13 شتنبر المقبل كتاريخ لبدء عملية إيداع التصريحات بالترشح لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، المقرر إجراؤها يوم 23 أكتوبر 2021.

ودعا المجلس في بلاغ، القضاة الراغبين في الترشح إلى أن يتقدموا ، ابتداء من يوم 13 شتنبر إلى غاية 17 منه ، إلى الأمانة العامة للمجلس لإيداع التصريح بالترشيح عن الهيئة التي ينتمي إليها المترشح، مقابل وصل يسلم إليه يتضمن اسمه وتاريخ وساعة الإيداع.

ومن أجل الانخراط في الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم إعداده بمشاركة مع الجمعيات المهنية للقضاة ، يقول البلاغ ، سيتم وضع نسخة من الميثاق رهن إشارة المترشحين بالأمانة العامة للمجلس قصد توقيعه بتزامن مع وضع الترشيح، على أن يشار إلى هذا التوقيع في الصفحة الخاصة بالانتخابات بالموقع الإلكتروني للمجلس، وفقا لما نص عليه الميثاق نفسه.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ الميثاق الأخلاقي للانتخابات، ولتوفير ظروف مناسبة لتعريف المترشحين بأنفسهم، تراعى شروط الحماية الموصى بها لتلافي انتشار جائحة كورونا، سيُدعى المترشحون مباشرة عند تقديم ترشيحاتهم إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، لا تتجاوز مدتها 4 دقائق يُعرِّف فيها المترشح بنفسه، سيتم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، طيلة المدة المحددة للمترشحين للتعريف بأنفسهم، حبث يتعين أن يراعي مضمون هذه الوصلات القانون والأخلاقيات القضائية، وفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي حث المترشحين على تهيئ وصلاتهم لتسجيلها لحظة إيداع التصريح بالترشيح.

كما ينهي المجلس إلى علم المترشحين أنه سينشر بموقعه الإلكتروني البطائق المكتوبة التي سَيُعِدُّونها للتعريف بأنفسهم، وتتضمن صورهم، داعيا ، بالمناسبة ، إلى المبادرة بوضعها بأمانة المجلس.

وأفاد البلاغ بأن المجلس سيوفر للمترشحين ، خلال الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم ، إمكانية إجراء حوارات مباشرة عن بُعد مع زملائهم الناخبين، إذ سيُبَلَّغ المترشحون بشروط استعمال هذه الإمكانية في أقرب وقت

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0