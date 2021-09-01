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اليابان تؤكد اكتشاف متحور جديد ل”متغير دلتا”

2021-09-01 / 9:53 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن فريقا من الباحثين اليابانيين اكتشف نوعا جديدا من متغير دلتا للمرة الأولى في اليابان.

وأعلن الفريق البحثي تحت قيادة هيرواكي تاكوشي، أستاذ مساعد في مستشفى جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، عن النوع الجديد، قائلا إن المتحور الجديد تم اكتشافه عندما قام مريض أصيب بمتغير دلتا بزيارة المعهد في منتصف شهر غشت.

وأظهر التحليل الجيني المتحور (N501S)، بحسب الفريق، مضيفا أن 8 حالات فقط من المتحور سجلت خارج اليابان. ويعتبر المتحور (N501S)مماثلا للمتغير (N501Y) للمتغير ألفا والذي سجل للمرة الأولى في بريطانيا.

كما ذكر الفريق أن تأثير المتحور على انتقال الفيروس غير واضح حتى الآن. ولا زالت خطة الباحثين في حاجة إلى المزيد من الدراسة.

ولفت تاكوشي إلى أنه ينبغي بذل الجهود للحد من الإصابة بكوفيد-19، حيث من الممكن أن يؤدي انتشار الفيروس إلى مواصلة ظهور المتغيرات الجديدة في اليابان.

كما دعا الباحث إلى استخدام التحليلات الجينية لتعزيز مراقبة الفيروس.

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‫2 تعليقات

  2. سؤال يطرح على جميع القنوات الإعلامية السمعية البصرية والورقية منها.لماذا هدفكم الوحيد هو إخافة الناس وإشغالهم بالفيروسات والأمراض والأحزان وترهيبهم عوض التطرق لمواضيع حساسة كمحاربة الفساد وتقديم البرامج التي تدعو إلى التقدم ومحاربة البطالة ووووو؟؟؟
    الجواب أظن هو كالتالي:
    الإعلام بذاته هو رمز الفساد وهو المتواطئ مع أصحاب الشكارة وهو من يساعد على تفشي الفساد والامراض المعدية الحقيقة والوهمية.

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